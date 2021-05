Die jüngste Corona-Statistik der Gesundheitsbehörde verpasst der Bezirkshauptstadt wieder einen Dämpfer: Während in so gut wie allen Gemeinden der Region die Infektionszahlen rückläufig oder zumindest stabil sind, schnellen sie in Gänserndorf plötzlich in die Höhe – von 27 auf 37 innerhalb einer Woche (Vergleich 14. Mai mit 21. Mai). Erschreckend ist auch die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: Sie lag in der Stadt Gänserndorf zuletzt bei 197 (bezirksweit nur 66).

Warum die Zahlen nun in Gänserndorf steigen, kann sich niemand so recht erklären. Auf den verschiedenen sozialen Plattformen wurde über mögliche Ursachen spekuliert: So sollen sich kürzlich zum Beispiel bei einem Imbiss-Stand dutzende Personen ohne Sicherheitsabstand aufgehalten haben. Auch beim Fun-Park hinter der Volksschule sollen sich Menschenmassen getummelt haben, ebenso auf der Bahnstraße und auf manchen Parkplätzen bei den Gewerbeparks.

Andere wiederum vermuten, dass das gefährliche Virus in den mittlerweile wieder geöffneten Gastro-Betrieben und Schanigärten kursiert. Wobei: Deren Besucher dürften aufgrund der 3-G-Regel (getestet, geimpft, genesen) eigentlich nicht ansteckend sein. Bleibt also nur zu hoffen, dass dies ein einmaliger Ausrutscher in Gänserndorf war. Und natürlich, dass die Zahl der geimpften Personen – was die betrifft, ist der Bezirk, wie berichtet, top – weiter schnell steigt.