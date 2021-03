Verwirrung um Cluster an LFS Obersiebenbrunn .

Nicht nur in der Volksschule in Matzen gab es zuletzt einen Corona-Cluster (die NÖN berichtete), sondern auch in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Obersiebenbrunn soll ein solcher existieren. Dies gab das Büro von SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig vergangenen Donnerstag bekannt.