„Auch wenn die Vorbereitungen schon weit fortgeschritten waren, müssen wir mitteilen, dass die für 12. Juni 2021 geplante ,Sommernacht der Marchfelder‘ leider abgesagt werden muss“, heißt es in einer Mitteilung des Ballkomitees.

Die Gründe: Mit den derzeitigen Verordnungen und Bestimmungen im Hinblick auf die Covid-19-Krise sei eine würdige Veranstaltung aus Sicht der Veranstalter nicht zu organisieren. Es sei schier unmöglich, einen Ball mit entsprechenden Abstandsregeln auszurichten. Mann könnte nur einem geringen Teil der bisher knapp 3.000 Besucher eine Karte für die Ballsäle anbieten – und diese dürften nicht tanzen oder könnten sich nicht unterhalten – von den vielen Menschentrauben vor den Verköstigungsständen am Freigelände und in den Zeltpavillons ganz zu schweigen. „Auch bei der Kontaktnachverfolgung bzw. Registrierung würden wir schnell an die Grenzen des Machbaren stoßen“, so das Komitee, das sich auf ein Comeback der „Sommernacht 2022“ freut.

Alle, die bereits Karten für die „Sommernacht der Marchfelder 2021“ käuflich erworben haben bzw. noch im Besitz der Karten für den abgesagten Ball 2020 sind, haben ab 1. Februar 2021 bis 31. März 2021 die Möglichkeit, die Karten gegen Erstattung des Ticketpreises zurückzugeben. Aus organisatorischen Gründen ist eine Rückerstattung nur an jenen Stellen möglich, bei denen die Tickets auch gekauft wurden.