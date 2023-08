Dach abgerissen: Pkw-Insassen hatten riesiges Glück

Am Samstag gegen 5 Uhr morgens wurde die Freiwillige Feuerwehr Prottes zu einer Fahrzeugbergung auf die L 11 Richtung Gänserndorf alarmiert. Als die Kameraden an der Einsatzstelle eintrafen, staunten sie nicht schlecht: Ein Fahrzeug war bei regennasser Fahrbahn in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, schleuderte daraufhin ins angrenzende Bachbett, schlitterte unter einer Brücke durch und kam schließlich auf Höhe der Kläranlage zum Stillstand.

Bei der Kollision mit der Brücke wurde das Dach des Pkw teilweise heruntergerissen. Wie durch ein Wunder konnten beide Insassen das völlig demolierte Unfallfahrzeug nahezu ohne Verletzungen selbstständig verlassen und warteten bereits am Straßenrand.

Sofort nach dem Eintreffen des Einsatzfahrzeuges wurde die Unfallstelle abgesichert und ein Brandschutz aufgebaut. Um ein sicheres Arbeiten an der Einsatzstelle gewährleisten zu können, wurde eine Fahrbahnhälfte gesperrt. Die ebenfalls anwesende Polizei führte die Unfallaufnahme durch.

Zur Sicherheit wurde noch das Rote Kreuz nachalarmiert. Die Sanitäter untersuchten die Unfallteilnehmer auf Verletzungen. Nach der Unfallaufnahme konnte mit der Fahrzeugbergung begonnen werden.