Kinder halten Nationalpark Donau-Auen sauber

Nationalparkdirektorin Edith Klauser, viadonau-Geschäftsführer Hans-Peter Hasenbichler, Susanne Brandstetter und Konrad Stania vom Wasserministerium, Thomas Kozuh-Schneeberger (Stadt Wien - Wiener Gewässer) sowie Birgit Vogel, (ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River) mit Kindern am Danube Day 2023.

Foto: Kovacs, Franz Josef Kovacs