Am Samstag wurden in der Gänserndorfer Stadthalle betagte Mitbürger und jene, die zur Risikogruppe zählen, gegen Covid-19 geimpft. Nachdem ÖVP-Bürgermeister René Lobner auf seiner Facebook-Seite gepostet hatte, dass die Impfstraße vom Roten Kreuz perfekt organisiert war, entwickelte sich schnell eine hitzige Debatte. Von „perfekt organisiert“ könne keine Rede sein, weil die alten und gebrechlichen Impflinge fast zwei Stunden lang in der Kälte (Minus 2 Grad) und ohne Sicherheitsabstand ausharren mussten.

Tatsächlich gab es eine Menschenschlange, die bis zurück zum HAK-Parkplatz reichte. Auch der ehemalige SPÖ-Fraktionschef Franz Csucker machte im Netz seinem Ärger Luft: „Das Gedränge im Foyer der Stadthalle war unbeschreiblich. Die Menge hat sogar die Abgrenzung zur Abholung zum Gambrinus eingerissen. Perfekt organisiert schaut anders aus. Bitte die Lehren daraus ziehen und Verbesserungen vornehmen.“

Csucker weiter: „Es wurden für die selbe Zeit zu viele Leute hinbestellt. Das ist das Problem. Das Rote Kreuz selbst war gut organisiert.“ Eine Frau erinnerte sich: „Wir hatten um 10.36 den Impftermin und waren sechs Minuten vorher dort. Wir mussten dann zwei Stunden im Gedränge warten.“ Auch Kabarettist Pepi Hopf meldete sich in der digitalen Diskussion zu Wort: „Perfekt war das leider wirklich nicht. Mein Schwiegervater stand eine gute Stunde in der Kälte. Da ist sicher noch Luft nach oben.“

Lobner ließ sich nicht von seiner Meinung abbringen: „Ich bleibe dabei. Das Rote Kreuz hat das perfekt organisiert. Für die Einteilung der Termine kann es nichts. Da liegt das Problem woanders.“ Gemeint ist das Corona-Management 1450. Klarheit brachte dann ein weiterer Poster: „Laut Info des Roten Kreuzes wurden von den Impfkoordinatoren aufgrund des Ausfalls einer Serum-Lieferung vier Impftage auf zwei zusammengezogen – daher das Chaos.“