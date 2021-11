Auch in Orth gingen Pflegekräfte auf die Straße

Die Protestaktion „Für uns ist es 5 nach 12“ der „Offensive Gesundheit“ sollte den akuten und gefährlichen Pflegemangel in Österreich aufzeigen. Nach dem Aufruf des Betriebsrates des Pflege- und Betreuungszentrums Orth, Reinhold Medosch, legte ein großer Teil der Mitarbeiter um 12.05 Uhr die Arbeit kurzzeitig nieder, um für mehr Personal, Entlastung und Hilfe vonseiten der Politik aufmerksam zu machen.

„Unser Gesundheits- und Sozialsystem sieht sich seit Langem einer Situation gegenüber, in der die täglichen Aufgaben durch die Pflegekräfte in dieser Form nicht mehr bewältigbar sind“, so der Leitsatz der „Offensive Gesundheit“.