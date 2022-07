50.000 Euro für einen Arzt

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

„Früher gab es drei praktische Ärzte mit Kassenvertrag. Aktuell haben wir mit Karl Benes und Heidemarie Smoliner nur noch zwei praktische Mediziner“, so Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger.

Stadtrat Kozlik fügt hinzu: „Frau Smoliner wollte schon in den Ruhestand treten, hat aber ihre Dienstzeit bis September verlängert. Wäre dies nicht geschehen, hätten wir für mehr als 9.000 Einwohner nur noch einen Kassenarzt.“

Eine neue Richtlinie zur Ansiedlung und Förderung von Kassenärzten sieht vor, dass Mediziner bei Eröffnung einer Ordination bis zu 50.000 Euro gefördert bekommen sollen. Die Praxis soll mindestens zehn Jahre bestehen“, so Kozlik weiter. Gewünscht sind zumindest ein Kassenvertrag mit einer größeren Krankenkasse wie der ÖGK sowie einer kleinen Krankenkasse.

„Unser Ziel muss es sein, dass wir in Zukunft zumindest drei Kassenärzte haben“, meint die Bürgermeisterin und wünscht sich, dass es sowohl im Zentrum als auch am Helmahof sowie in der dritten Siedlung jeweils einen Arzt geben möge. Wie geht es nun weiter? „Die Richtlinie wurde einstimmig dem Finanzausschuss empfohlen, nun soll diese noch im Gesundheitsausschuss von Gunther Hiermann behandelt werden“, berichtet Kozlik.

Sein Dank geht auch an Stadtrat Gurdial Singh Bajwa und Gemeinderat Ralf Hachmeister, die die Ausarbeitung unterstützten. Die Beschlussfassung ist für erste Gemeinderatssitzung im Herbst geplant. Interessierte Ärzte können sich ab sofort melden.

