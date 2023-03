700 Kilo Ware für die Tafel gesammelt

Am Samstag fand der Leo-Lions-Sammeltag beim Billa Plus in Deutsch-Wagram statt. Es konnten 41 Kartons mit einem Gesamtgewicht von rund 700 Kilogramm an Lebensmitteln und Artikeln für den tägliche Bedarf gesammelt werden, die ermöglichen, sozial Bedürftigen ein wenig unter die Arme zu greifen. Die Spenden wurden der Team-Österreich-Tafel-Strasshof übergeben, wo sie verteilt werden. Lions-Club Präsident Herbert Savonith bedankt sich bei allen Mitwirkenden, besonders bei Marktmanager Otto Sapik und den spendenfreudigen Kunden des Billa-Plus.

