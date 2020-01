Im Zuge der Weinviertelausschreibung Ost werden die Busverkehre in der Region neu geordnet. „In den letzten Jahren konnten wir zwar die Zughalte in Deutsch-Wagram erhöhen, das öffentliche Busangebot war mir aber deutlich zu gering für unsere stark wachsende Stadt“, so VP-Bürgermeister Fritz Quirgst. VP-Stadtrat Johannes Kozlik fügt hinzu: „Wir haben daher das Land NÖ kontaktiert und intensive Gespräche geführt, um das Busangebot ab Herbst 2020 deutlich zu attraktiver zu machen.“ Einerseits sei eine Taktverdichtung des Busses 495, der weitgehende Teile der Stadt erschließt eingefordert worden. „Zusätzlich haben wir darauf verwiesen, dass wir für den Stadtteil Helmahof mehr Busangebot benötigen“, so Kozlik weiter.

Ende Dezember sei bestätigt worden, dass die Forderungen im Zuge der Weinviertel-Ausschreibung berücksichtig werden konnten. „Ab Herbst 2020 werden an allen Tagen deutlich mehr moderne Busse mit WLAN auf der 495 Linie fahren, zusätzlich wird es eine neue Buslinie geben, die von Montag bis Sonntag den Stadtteil zwischen Helmahof und Lindenhof deutlich besser mit dem Bahnhof verbindet“, schließt Kozlik.