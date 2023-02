Acht Monate für Kfz-Diebstahl

Dass es einem 22-Jährigen immer noch nicht besonders gut geht, wurde schon bei der Begrüßung der Richterin am Landesgericht Korneuburg deutlich: „Sie sehen aber immerhin fitter aus als beim letzten Mal!“ Gemeint war der 24. August letzten Jahres, als erstmals verhandelt werden sollte. Verantworten musste er sich wegen schweren Diebstahls, Urkundenunterdrückung und Fälschung besonders geschützter Urkunden.

Doch bevor es so weit war, musste Richterin Anna Wiesflecker zunächst auf „ihren“ Angeklagten warten. Da traf es sich gut, dass im Gerichtssaal eine dritte Klasse der „De-la-Salle-Schule“ aus Wien-Strebersdorf zu Gast war.

Wiesflecker erklärte den 13-Jährigen, wie das mit der Justiz in Österreich funktioniert. Die jungen Leute vermissten zum Beispiel den Richterhammer, den man aus jeder einschlägigen TV-Serie kennt. „Wir wissen uns auch ohne Hammer Autorität zu verschaffen“, klärte Wiesflecker auf, um gleichzeitig einzuräumen, dass sie schon mal mit der Hand aufs Richterpult geschlagen habe, was allerdings schmerzhaft gewesen sei. Die für beide Seiten sehr anregende „Unterrichtsstunde“ wurde dann vom 22-Jährigen unterbrochen, der mit erheblicher Verspätung doch noch erschien.

Beschuldigter dachte, es sei das Leihauto der Mutter

Am 29. Juni letzten Jahres nahm der junge Mann in Deutsch-Wagram ein Fahrzeug in Betrieb, das ihm nicht gehörte. Die Schlüssel seien im Auto gelegen und er habe gedacht, das sei das Fahrzeug seiner Mutter, das sie ersatzweise von einer Werkstätte bekommen hätte. Grundsätzlich bekannte er sich aber schuldig; auch dazu, die Kennzeichen verfälscht zu haben. So bastelte er aus dem tatsächlichen „W“ ein „H“. Dass all dies nicht rational war, erklärt sich durch die psychischen Probleme des 22-Jährigen.

Das Gutachten von Werner Brosch ergab, dass der bisher Unbescholtene zur Tatzeit zwar orientierungslos war, aber nicht unzurechnungsfähig. Das Auto fand seinen Weg zur Besitzerin zurück, was es Wiesflecker leichter machte, Milde walten zu lassen: acht Monate bedingt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.