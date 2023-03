Ärger mit Parkern in der Friedhofallee

Die Hausbewohner des neuen Wohnblocks der Friedhofallee beim Marktplatz sind sauer. „Wir sind in den neuen Wohnbau eingezogen, um dem Verkehrslärm an Durchzugsstraßen zu entgehen. Das funktionierte am Anfang auch gut, denn zwischen Friedhofallee und Hamerlingstraße war ein Fahrverbot mit einer Ausnahme für Radfahrer und Anrainerverkehr“, erklärt Ernst Wiesinger, der für einen Großteil der Hausbewohner sprechen will.

Wegen einer zugezogenen Firma für Autoteile soll es mit der Ruhe bald vorbei gewesen sein. Die Kunden des Geschäfts würden nicht den Parkplatz am Marktplatz, sondern in der Friedhofallee halten: „Als wir Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger im November 2021 zum wiederholten Mal auf diese Problematik hingewiesen haben, versprach sie, Abhilfe zu schaffen.“

Wiesinger weiter: „Plötzlich war auf der Zusatztafel auch noch ,Ausgenommen Ladetätigkeit‘ zu lesen – und das ohne eine Verkehrsverhandlung vor Ort. Wir bekommen seit unserem letzten Gespräch mit der Bürgermeisterin im September keine Antwort, Mails werden ignoriert und Rückrufe werden verweigert.“ Die Stadtchefin kontert: „Wiesinger war schon bei mir in der Sprechstunde und ich habe ihn darauf hingewiesen, dass die Einhaltung des Fahrverbots Angelegenheit der Polizei ist.“

Ihren Recherchen nach komme es allerdings zu keiner Lärmbelästigung. Vielmehr sei ihr von einem schwelenden Nachbarschaftskonflikt mit dem Inhaber des Geschäfts für Autoteile berichtet worden. „Diesen Konflikt können leider nur die betroffenen Personen lösen“, führt Mühl-Hittinger aus, stellt jedoch in Aussicht, die Polizei nochmals um verstärkte Kontrollen zu bitten sowie ein Gespräch mit dem Inhaber zu führen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.