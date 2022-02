Alle wollen Kasperl: Stadttheater plant Vorstellungen

Trotz Corona war der Stadttheaterverein Deutsch-Wagram auch im Vorjahr sehr erfolgreich. Anfang Oktober feiert man das 20-jährige Bestehen, allerdings – wegen der Pandemie – nur in einem kleinen Rahmen.

Zum Jahresabschluss – zwischen Weihnachten und Silvester – lud der Verein zum wiederholten Mal zu seinem beliebten Event „Dinner for one, Lachen für alle“. „Die Veranstaltung fand in unserem Probelokal statt. Dort waren wir aus Platzgründen mit der Gästeanzahl etwas eingeschränkt. Darum haben wir das Event nicht allzu stark beworben“, so Obmann Peter Ruzicka im NÖN-Gespräch.

Auch heuer steht wieder einiges auf der Agenda: „Sobald es irgendwie möglich ist, werden wir wieder den Kasperl in Lebensgröße in den Kindergärten und Schulen spielen. Weitere zwei bis drei Vorstellungen und ein Flohmarkt im März sind bereits in Planung“, so der Obmann.

Das Probelokal sei umgebaut worden und in einem hervorragenden Zustand. „Und das ist gut so“, fügt Ruzicka seinen beliebten Spruch hinzu.

