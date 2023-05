Auf den Spuren der Schlacht um Wagram

Am Montag führte Historiker Manfred Menzel eine Gruppe Interessierter auf die Schauplätze der Schlacht um Wagram. Der Startpunkt war das Deutsch-Wagramer Heimat- und Napoleonmuseum, das ehemalige Hauptquartier Erzherzog Carls. Gemeinsam gingen die zahlreichen Teilnehmer über den Wagram nach Parbasdorf und den Russbach entlang retour. Der praktische Einsatz von geo-referenzierten Karten wurde am Beispiel der Schlacht am 5. Juli 1809 bei Baumersdorf erläutert. Am Rückweg beschäftigten sich die Teilnehmer mit dem Angriff auf Aderklaa am 6. Juli 1809 bzw. den Ereignissen rund um den Kriegsschauplatz.

Das Heimat- und Napoleonmuseum stellt Übersichtskarten und Relikte der Schlacht aus.

Das Deutsch-Wagramer Heimat- und Napoleonmuseum (Erzherzog-Carl-Straße 1) beherbergt Übersichtskarten und Detailkarten des Schlachtgeschehens vom 5. und 6. Juli 1809. Die Schlacht bei Wagram war die Entscheidungsschlacht des fünften Koalitionskrieges der napoleonischen Kriege. Der Kernbereich der Schlacht reichte von Glinzendorf, Markgrafneusiedl, Parbasdorf, Deutsch-Wagram, Raasdorf bis Aderklaa und umfasste die Orte Gerasdorf, Süßenbrunn und Strebersdorf als Ausgangspunkte der Offensive am Morgen des 6. Juli.

Es gibt Porträts der beiden Heerführer Kaiser Napoleon und Erzherzog Carl von Österreich sowie der wichtigsten Generäle der beiden Heere, Vitrinen mit Waffen und Uniformen aus der damaligen Zeit sowie Fundstücke vom Schlachtfeld. Es ist von Mitte März bis Ende November an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.