Laut FPÖ-Bezirksobmann Landtagsabgeordneten Dieter Dorner herrscht bei den Bewohnern einer Wohnhausanlage in Deutsch-Wagram Aufregung. Der Grund: Die EGW (Erste gemeinnützige Wohnungsgesellschaft) soll ihre Mieter bei der Nutzung von Sport-, Freizeit-, und Gemeinschaftseinrichtungen zum Nachweis der 3-G-Regel verpflichten.

Zudem soll vor jeder Nutzung ein Formular zur Kontakterfassung auf der Homepage der Genossenschaft ausgefüllt und anschließend an eine eigens dafür eingerichtete E-Mailadresse (kontakterfassung@egw.at) übermittelt werden.

„Die Corona-Diktatur der schwarz-grünen Bundesregierung reicht schon so weit, dass Kinder, die weder getestet noch geimpft sind, nicht einmal mehr den Spielplatz im Freien in der Wohnhausanlage benutzen dürfen. Das ist familien- und kinderfeindlich und ein Skandal der Sonderklasse. Ich fordere die EGW auf, diesen Schwachsinn sofort zurückzunehmen“, so Dorner.

Wenn Kinder am Spielplatz oder in der Sandkiste spielen wollen, dann sollen sie das jederzeit tun können – ohne einen Testmarathon hinlegen zu müssen, betont Dorner. „Es überrascht mich nicht, dass Wohnbaugenossenschaften als verlängerter Arm und Handlanger des politischen Systems agieren und das radikale Corona-Regime in ihre Wohnhausanlagen hineintragen. Sollte es hier tatsächlich zu Anzeigen kommen, dann werden wir Freiheitliche alle Hebel in Bewegung setzen, um dagegen vorzugehen.“

Gemeinschaftsräume sollen gesperrt werden

Laut dem FPÖ-Obmann droht die Wohnungsgesellschaft neben den „3-G-Schikanen“ auch mit verstärkten Kontrollen – sowohl durch die Behörden als auch durch die Hausverwaltung. „Bei Nichteinhaltung werden sämtliche Gemeinschaftseinrichtungen gesperrt“, soll in einem Aushang der Wohnhausanlage geschrieben stehen.

„Wenn gesunde Kinder im Freien spielen oder jemand ohne Test- oder Impfnachweis in die Waschküche geht, dann sollen – geht es nach der EGW – alle Gemeinschaftsanlagen gesperrt werden. Diese Drohgebärden sind das Letzte. Die EGW muss sich bei den Mietern entschuldigen und dieses Schreiben für nichtig erklären“, schließt Dorner.

Verwaltung weist Vorwürfe zurück

Laut einer Mitarbeiterin der EGW-Verwaltung (Name der Redaktion bekannt) betrifft die Nachweispflicht nur Innenräume, wo sich mehrere Personen gleichzeitig aufhalten würden – also keinesfalls den Spielplatz oder die Waschküche, wo nur eine Person zugegen sein sollte: „Wir handeln gemäß den Vorgaben der Bundesregierung, wollen unseren Mietern das Leben so angenehm wie möglich gestalten und ein Ausbreiten der Pandemie verhindern.“