Aus Küchengerät schlugen plötzlich Flammen

Heute, Donnerstag, kam es in den Nachmittagsstunden zum Brand eines vermutlich defekten Geschirrspülers, der in einer Werkstatt aufgestellt war. „Bereits bei unserem Eintreffen stellten wir eine starke Rauchentwicklung fest. Der Einsatz gestaltete sich insofern schwierig, da sich in der Werkstätte auch Gasflaschen befanden“, so Feuerwehrkommandant Christian Schantl. Zwei Atemschutztrupps drangen in das Gebäude ein und konnten die Flammen schließlich löschen. Im Einsatz waren jeweils drei Fahrzeuge der Feuerwehren Deutsch-Wagram und Strasshof.