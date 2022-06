Ausbau der Kläranlage ist geplant

Werbung

In der nächsten Gemeinderatssitzung, die heute, Mittwoch, über die Bühne geht, soll unter anderem der Grundsatzbeschluss für eine Erweiterung der Kläranlage des Gemeinde-Abwasserverbandes gefasst werden. Wie ÖVP-Stadtrat Johannes Kozlik berichtet, wurde die Anlage in Deutsch-Wagram im Jahr 1986 bewilligt.

„Damals zählten wir rund 6.000 Einwohner. Mittlerweile ist die Einwohnerzahl auf mehr als 9.000 angewachsen. Die Anlage, die auch die Gemeinde Aderklaa mitversorgt, ist zwar für 12.000 Einwohner ausgelegt, stößt aber an manchen Tagen an die Grenzen der verfügbaren Kapazitäten, weshalb wir schon jetzt handeln müssen“, so ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger. Der Grundsatzbeschluss soll eine Erweiterung der Anlage auf die Kapazität von 18.000 Einwohnern umfassen.

Laut einem technischen Bericht und einem Konzept soll der Ausbau in zwei Bauabschnitten erfolgen. Der erste Abschnitt betrifft den Sandfang, das Belebungsbecken und das Nachklärbecken und soll rund vier Millionen Euro kosten, der zweite Abschnitt betrifft das Schlammentwässerungsbecken, die Presse sowie das Presshaus und die Adaptierung des Betriebsgebäudes. Hierfür werden rund drei Millionen Euro veranschlagt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.