„Der Zustand des Spielplatzes Koksler ist eine Katastrophe“, ärgert sich SPÖ-Gemeinderat Gustav Ewald. Die große Rutsche neben der Treppe wurde abmontiert und ist in Reparatur. Der Skaterplatz sei so defekt, dass er nicht mehr hergestellt werden könne. „Hätte man seitens der Stadtgemeinde die Geräte öfter überprüft, hätte man rechtzeitig etwas unternehmen können, um einen Totalschaden abzuwenden“, so Ewald.

Auch SPÖ-Stadtrat Gurdial Singh Bajwa und die Deutsch-Wagramer Kinderfreunde-Vorsitzende, SPÖ-Gemeinderätin Michelle Ewald, fordern eine regelmäßige Begutachtung der Spielgeräte.

Bürgermeister: Geräte haben lange gehalten

ÖVP-Bürgermeister Friedrich Quirgst lässt die Vorwürfe nicht auf sich sitzen. NÖN

ÖVP-Bürgermeister Friedrich Quirgst kontert: „Die große Rutsche wird derzeit generalsaniert. Sie ist aktuell in der Lackiererei. Die mittlerweile abgebauten Geräte am Skaterplatz wurden von TÜV (technischer Überprüfungsverein, Anm.) zuletzt positiv beurteilt. Nur der Aufmerksamkeit der Bauhofmitarbeiter und der regelmäßigen Eigenüberprüfung ist es zu verdanken, dass der morsche Unterbau entdeckt und das gefährlich gewordene Gerät abgebaut wurde.“

Die Geräte hätten deutlich länger gehalten als in anderen Gemeinden.

„Über den erforderlichen Abbau wurden übrigens alle Gemeinderäte vor mittlerweile drei Wochen mittels Mail informiert“, so der Stadtchef weiter. Er weist auch darauf hin, dass kürzlich die Netze beim Kletterturm erneuert wurden (die NÖN berichtete) und derzeit die Dirt-Bahn in Abstimmung mit Jugendlichen hergerichtet wird. „Die SPÖ liegt wie so oft falsch. In der nächsten Ausschusssitzung soll über den Ersatz der aabgebauten Geräte beraten werden“, schließt Quirgst.