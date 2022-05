Bei !wir-Bürgerliste fliegen die Fetzen

Werbung

In der !wir-Bürgerliste kriselt es zwischen Stadtrat Peter Lauppert und Gemeinderat Ralf Hachmeister gewaltig. „Lauppert hat mir alle Zugänge zu Medien – also den Blog der !wir-Homepage und den Zugang zum Facebook-Account – in der Nacht von gestern auf heute gesperrt“, ärgerte sich Hachmeister am Freitag anlässlich der Übergabe des Initiativantrags zur Änderung des Standortes für den geplanten Kindergarten.

„Im Zuge der einwöchigen Unterschriftenaktion wurden mir seitens des derzeitigen Bevollmächtigten des !wir-Gemeinderats-Clubs, Peter Lauppert, Unterstellungen wie Meinungsmanipulation sowie falsche Aussagen zum Zwecke des Sammelns von Unterstützer-Unterschriften vorgeworfen“, berichtet Hachmeister im NÖN-Gespräch.

Er fordert nun Lauppert in einem E-Mail zum sofortigen Rücktritt auf. „Das gezeigte Verhalten ist eines Mandatars der Stadt in öffentlicher Funktion unwürdig und für unsere Gemeinde dauerhaft nicht tragbar“, so Hachmeister weiter.

Falscher Eindruck in der Öffentlichkeit

Was sagt Lauppert dazu? „Ja, wir haben Hachmeister von den Zugängen ausgeschlossen. Er war nicht autorisiert, im Namen der Fraktion gegen den Standort des Kindergartens öffentlich aufzutreten.“ Auch im NÖN-Bericht in der Vorwoche sei der Eindruck entstanden, dass die gesamte Bürgerliste gegen den Kindergarten-Standort wäre.

„Die ersten Kinder besuchen schon die Container, die als Ausweichlösung im Kindergarten Feldgasse aufgestellt wurden. Hachmeisters Aktion schiebt den Baubeginn weiter hinaus. Wir als Bürgerliste wollen aber keine Verzögerungstaktik“, so Lauppert weiter. Er betont ausdrücklich, dass es sich bei der Aktion um einen Alleingang von Hachmeister handle, der mit der Bürgerliste nicht abgesprochen war.

Einer muss gehen

