Auch in diesem Jahr ist die NÖN wieder gemeinsam mit Andy Marek auf der Suche nach dem größten Talent Niederösterreichs. Die Castingshow findet nun bereits zum 12. Mal statt und soll Künstlern aus ganz Niederösterreich die Möglichkeit bieten, ihr Talent auf einer richtigen Bühne zu präsentieren.

Dabei können die Kandidaten verschiedenste Begabungen wie etwa Gesang oder Tanz zur Schau stellen. Nun konnten sich auch die begabten Künstler aus dem Bezirk Gänserndorf beim Casting präsentieren und sich in die Herzen der Juroren singen. Das Vorsingen fand im Veranstaltungsraum der Raiffeisenbank in Deutsch-Wagram statt. In der Jury saßen neben Andy Marek wieder Thomas Breit, der die Castingshow damals mit ihm gemeinsam ins Leben gerufen hatte, sowie Sandro Eggenberger, ein Vertreter der Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf.

Das Spektakel eröffnete die 15-jährige Vanessa Maitz aus Schönkirchen-Reyersdorf, die die Juroren mit ihren zwei eindrucksvollen Eigenkompositionen „Mehr als du denkst“ und „Feuer“ begeisterte. „Es ist wirklich beeindruckend, dass du in diesem Alter schon so tolle Texte schreiben kannst“, lobte Andy Marek die junge Musikerin, als er ihren Einzug ins Weinviertelfinale verkündete.

Die Jugend bot ein breit gefächertes Programm

Auch die 15-jährige Emily Janu auf Matzen konnte mit ihrem Talent überzeugen. Ihre energiegeladenen Interpretationen der beiden Hits „Valerie“ von Amy Whinehouse und Mark Ronson, sowie „I’m Still Standing“ von Elton John animierten mehrere Juroren zum Mittanzen. Janu konnte sich ebenfalls über den Aufstieg in die nächste Runde freuen.

Als Nächste hatte die 17-jährige Lara Pauser ihren großen Auftritt. Die junge Sängerin aus Strasshof erstaunte die Juroren mit ihrer einzigartigen Stimme und ihren Darbietungen von „Gold von den Sternen“ aus dem Musical „Mozart!“, „On My Own“ aus „Les Misérables“ und ihrer Interpretation von „Valerie“. Auch sie sicherte sich damit einen fixen Platz im Weinviertelfinale.

Die letzte Sängerin, die den Einzug in die nächste Runde schaffte, war die 15-jährige Vanessa Tasch aus Wien. Die junge Schülerin stellte ihr Talent unter Beweis, als sie ihre Darbietungen von Adeles „Make You Feel My Love“ und „Jar of Hearts“ von Christina Perry mit Bravour meisterte. „Du bist bei dieser Show genau richtig, weil du ein wirklich großes Talent hast“, versicherte Andy Marek der jungen Sängerin am Ende des Vorsingens.

Die vier Kandidatinnen werden am 25. Oktober in Mistelbach den Bezirk Gänserndorf im Weinviertelfinale vertreten. Für die sechs Sieger dieser Show geht es anschließend nach Hollabrunn zum Halbfinale. Das große Landesfinale, bei dem die besten zwölf Kandidaten aus ganz Niederösterreich nebeneinander antreten, findet Mitte November statt. Dort werden sowohl eine Jury als auch die Fananrufe des Publikums über den Sieger des Wettbewerbs entscheiden, der den Hauptpreis von 5.000 Euro mit nach Hause nehmen darf.