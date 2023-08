BOLERO: 40 Jahre auf dem Parkett

Im September 1983 gründeten vier Familien aus Deutsch-Wagram und Strasshof den Verein Tanz-Club BOLERO, um Tanzkurse gemeinsam mit einer Tanzschule zu veranstalten. Als Kursort wurde das Volkshaus, jetzt Veranstaltungszentrum Deutsch-Wagram, gewählt. Zunächst wurde mit Flugzetteln, die die Mitglieder selbst verteilten, um Tänzer geworben. Bereits nach kurzer Zeit waren zehn Tanzpaare mit dabei.

Wegen des großen Andrangs musste die Zahl der Komiteemitglieder aufgestockt werden

Zweimal in der Woche fanden Kursabende statt und jeweils freitags wurde ein Clubabend abgehalten. Im Jahr 1987 wurde sogar von einigen Mitgliedern das Tanzleistungsabzeichen absolviert. Im Laufe der Jahre machte sich der Verein einen Namen und es kamen immer mehr Kursteilnehmer, sodass sich auch die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins TC-BOLERO auf zehn Komiteemitglieder erweitern mussten. Es wurden nämlich in der Zwischenzeit auch Turniere und Herbstkränzchen veranstaltet.

Neben den Kursen werden auch Themenabende abgehalten

Auch wurden einige Choreographien einstudiert und an den Spezialclubabenden aufgeführt. Ab dem Jahre 2009 wurde das Kursangebot auf vier Tage pro Woche dreimal im Jahr erweitert. Ebenso gibt es regelmäßig Faschingsfeste oder Themenabende und im Oktober das bereits traditionelle Oktoberfest bzw. am letzten Abschlussabend des Jahres eine weihnachtliche Feier. Am 20. Oktober wird mit einem großen Event der 40. Jahrestag gefeiert. Ab 4. September startet der Tanzsportverein unter dem Obmann Teply-Schimerka in sein 41. Jahr. Das Programm ist unter www.tc-bolero.at ersichtlich.