BORG und KLG laden zu Climathon

Das Bundesoberstufen-Realgymnasium Deutsch-Wagram (BORG) und das Konrad- Lorenz-Gymnasium Gänserndorf (KLG) sind von Freitag, 20., bis Samstag, 21. Oktober, Austragungsstätten des ersten Climathons mit AHS-Beteiligung.

Der Climathon ist ein Ideen-Marathon, bei dem in 24 Stunden an ganz konkreten Verbesserungsvorschlägen für die Gemeinde gearbeitet wird. In einem abwechslungsreichen Programm (Kurzvorträge, Arbeit in Kleingruppen, Verpflegungspausen durch regionale Anbieter) befassen sich zum ersten Mal Erwachsene und Jugendliche mit der nachhaltigen Gestaltung von Lebensräumen.

Die ausgearbeiteten Ideen werden am Samstagnachmittag einer Jury präsentiert. Vor allem die einheimische Bevölkerung ist eingeladen, sich aktiv zu beteiligen. Anmeldung bis 15. Oktober auf www.climathon.at/climathon-x-ahs-2023/.