Dachgleiche war Grund zum Feiern

Am Grenzweg hat AC Wohnen gemeinsam mit Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger und allen Projektbeteiligten vergangenen Dienstag – ganz nach Tradition des Bauhandwerks – die Dachgleiche gefeiert. „Das neue Niedrigenergiewohnhaus zeichnet sich sowohl durch die ökologische Ausstattung – Photovoltaikanlage, Wärmepumpe und Ziegelbauweise – als auch durch die Nähe zum Bahnhof aus“, freut sich Mühl-Hittinger.

Am Grenzweg entstehen 17 helle Wohneinheiten mit Tiefgarage und Lift in alle Geschoße. „Besonders erfreulich ist die Ansiedlung der „Schönerie“, ein Kosmetiksalon von Sabrina Sutor, im Erdgeschoß des Wohnhauses“, zeigt sich AC Wohnen-Geschäftsführer Reinhard Pacejka begeistert. Nach den Festansprachen verlas der Lehrling den Gleichenspruch, leerte sein Weinglas und warf es zu Boden, wie es die Tradition eben erfordert. Pacejka bedankte sich bei allen Vertretern der ausführenden Firmen und vor allem bei den Bauarbeitern, die sich von Hitze, Kälte, Wind und Wetter nicht von ihrer Tätigkeit abhalten ließen.

AC Wohnen investiert rund sechs Millionen Euro in das Projekt. Ein Teil der Wohneinheiten wurde in der kleinteiligen Wohnhausanlage bereits verkauft, aktuell sind noch Zwei- bis Vierzimmerwohnungen von 59 - 108 m² mit Garten oder Balkon zu haben. Erholung am Feierabend findet man im nahen Wald mit Spazier- und Radwegen. Mehr Information zu den verfügbaren Wohnungen finden Sie auf www.ac-wohnen.at