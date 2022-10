Debatte im Gemeinderat: E-Car kommt in die Stadt

Bald kann man sich auch in der Stadtgemeinde ein Elektroauto ausleihen. So zumindest wurde es am Mittwoch im Gemeinderat beschlossen. Die Kooperationsvereinbarung mit dem Gänserndorfer Verein „E-Gans-Mobil“ zur Förderung von E-Carsharing wurde allerdings im Vorfeld heftig diskutiert.

Zuerst wollte Gemeinderat Ralf Hachmeister (!wir) wissen, ob es nur diesen einen Anbieter für Carsharing gäbe oder Vergleichsangebote. Grünen-Stadtrat Heinz Bogner wusste: „Ein anderer Verein war am teuersten, beim dritten waren die Kosten auch deutlich höher als bei E-Gans.“

500 Euro für einen Werbe-Türaufkleber

Kritisiert wurde vor allem, dass der Verein mit zwei Türaufklebern an den Fahrzeugen „gefördert mit den Mitteln der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram“ wirbt und diese der Stadt 500 Euro pro Stück kosten sollen. Weiters soll es einen Betreuer geben, für den 120 Euro im Jahr zu bezahlen wären. Die Stromkosten, die die Stadt für das Fahrzeug zu tragen hätte, waren der dritte Kritikpunkt.

Hachmeister stellte schließlich einen Antrag: „Man soll das Projekt dem Finanz- und dem Umweltausschuss zur Prüfung vorlegen. Außerdem soll mindestens ein weiterer Anbieter kontaktiert werden.“ Der Antrag wurde abgelehnt.

SPÖ-Gemeinderat Harald Nikitscher fragte, warum gerade jetzt dieses Projekt durchgeboxt werde: „Es gibt Diskussionen über die Langzeitauswirkungen und den Preisverfall bei Elektroautos.“ Bogner konterte: „Ich fahre seit dem Jahr 2015 ein Elektroauto, mein Akku bringt noch immer 80 Prozent Leistung.“ Schließlich meinte noch !wir- Stadtrat Peter Lauppert dazu: „Ich hätte mir eine Budgetrechnung zum Antrag gewünscht.“

Als Hachmeister ein weiteres Mal die Kosten für die Türaufkleber ins Spiel brachte, antwortete ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger: „Das Projekt ist immer noch günstiger als die anderen. Außerdem, sind die Aufkleber keine Pflicht.“ Der Antrag wurde schließlich angenommen. Was kostet es nun die Mitglieder? Der Jahresbeitrag beträgt 120 Euro. Pro gefahrenem Kilometer sind 0,18 Euro zu bezahlen. Übrigens: Der Verein hat ein neues Auto bestellt, es soll im März ausgeliefert werden.

