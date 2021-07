Hitzige Diskussionen gab es am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung rund um einen Vertrag mit den ÖBB für den Ausbau der Nordbahn.

Die Nordbahn soll auf eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang wird die Bahnkreuzung mit einem Wirtschaftsweg durch eine Brücke und der Schranken an der L6 (Franz-Mair-Straße) durch eine Unterführung ersetzt. Die Bockfließer Brücke muss wegen eines zu geringen Abstandes der Stützen zum Gleis ebenfalls erneuert werden.

„Eine Taktverdichtung ist auch ohne eine Erhöhung der Geschwindigkeit möglich.“ !wir-Stadtrat Peter Lauppert

Für die Maßnahmen – ausgenommen ein Kostenanteil bei der Wirtschaftsweg-Brücke – kommen allein die ÖBB auf. Im Zuge der Arbeiten wurden von der Stadtgemeinde noch einige Wünsche – wie ein Radweg unter der Bockfließer Brücke, der übrigens vom Land gefördert wird – oder eine Anbindung der Fabrikstraße an die Unterführung deponiert.

Die Kosten dafür müsste die Gemeinde tragen: rund 930.000 Euro. Die Erhaltungskosten und ein Anteil der Wirtschaftsweg-Brücke des Radweges, Kabelverlegungen usw. kämen noch hinzu. Weiters ist die Schnellbahnhaltestelle Helmahof eine sogenannte „Interessentenhaltestelle“ und laut einem Vertrag aus dem Jahr 1984 im Besitz der Gemeinde. Sie soll mit dem Vertrag an die ÖBB übergehen, die Bahnsteige sollen verlängert und mit einem Dach versehen werden.

Durch die Übertragung an die ÖBB würde sich die Gemeinde die Umbau- und Erhaltungskosten ersparen – so weit die Informationen, wie sie von ÖBB-Projektleiter Gernot Scheuch und ÖBB-Projektkoordinator Markus Hasler dargelegt wurden. !wir-Stadtrat Peter Lauppert meinte dazu: „Die Bewohner haben kein Interesse daran, dass Züge mit 160 km/h durch den Bahnhof rauschen. Eine Taktverdichtung ist auch ohne eine Erhöhung der Geschwindigkeit möglich.“ Er hält einen kompletten Neubau der Strecke wie etwa bei den TGV-Trassen (train à grande vitesse, Hochgeschwindigkeitszug in Frankreich) für sinnvoller.

Lauppert stellte Antrag auf Neuplanung

Außerdem würde es die Unterführung der L6 für Autolenker attraktiver machen, durch den Ort zu fahren. Lauppert stellte den Antrag, das Projekt komplett neu zu planen, eine Umfahrung zu bauen (Pläne dafür soll es bereits geben, Anm.) und die geplante Unterführung zu verwerfen.

Der Antrag wurde mit den Stimmen aller anderen Fraktionen abgelehnt. Schließlich tauchte die Frage auf, was denn passieren würde, wenn man den Vertrag mit den ÖBB nicht abschließen würde. Darauf antwortete Scheuch: „Der Ausbau steht in öffentlichem Interesse und wird auf jeden Fall stattfinden. Es wird auch keine Verzögerungen bei dem Projekt geben. Man befindet sich mit der Stadt in einem vertragslosen Zustand. Die Sonderwünsche wie der Radweg werden nicht berücksichtigt und auch die Halstestelle Halmahof wird im Besitz der Stadt bleiben.“

Der Vertrag mit den ÖBB wurde schließlich mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, Grünen und FPÖ beschlossen. Die Arbeiten sollen nächstes Jahr begonnen werden und im Jahr 2026 abgeschlossen sein.