Debatte um Kindergarten: Wurde Bürger-Idee abgeschmettert?

Die Debatte rund um den geplanten Kindergarten geht in die nächste Runde: Ein Anrainer kontaktierte nun mit einem konkreten Vorschlag für einen anderen Standort die NÖN.

Wie berichtet, hatten rund 200 Bürger Unterschriften gegen den Standort in der Ferdinand-Freiligrath-Straße gesammelt, auch um den Spielplatz auf dem Grundstück zu erhalten. Vonseiten der ÖVP hieß es aber immer, dass es keine Standortalternativen für die Betreuungseinrichtung gebe.

Nach letzten Stand soll der Spielplatz verkleinert, der Kindergarten aber doch dort gebaut werden. Eingangs erwähnter Anrainer, Oliver G. (vollständiger Name der Redaktion bekannt), äußerte den Vorschlag, den Kindergarten auf dem dahinter liegenden Grundstück – laut seinen Aussagen gehört es der Stadt – auf der Seite der Adalbert-Stifter-Straße zu bauen.

„Mein Vorschlag wäre ein Widmungstausch, um exakt gespiegelt bebauen zu können. Die Stifter-Straße ist saniert und verfügt auch durchgängig über eine Anbindung mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, während die Ferdinand-Freiligrath-Straße verkehrsberuhigt und in schlechtem Zustand ist“, so G. im NÖN-Telefonat. Die Lärmbelastung würde sich erhöhen und die Straße weiter in Mitleidenschaft gezogen, sodass sie bald restauriert werden müsse.

„Der Weg zum Kindergarten sollte gefahrlos sein“

Es solle gefahrlos möglich sein, trotz eines – voraussichtlich – erhöhten Verkehrsaufkommens mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Kindergarten und Schule zu gehen bzw. zu fahren.

Der Anrainer weiter: „Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger hat auf die Frage, warum daher der Kindergarten nicht einfach gespiegelt gebaut wird, geantwortet, dass die Grundstücksseite Ferdinand-Freiligrath-Gasse als Bauland gewidmet sei und die Seite Adalbert- Stifter-Gasse nicht.“ Weiters sei ein Austausch der gewidmeten Flächen durch das Land nicht möglich. Alle weiteren Gesprächsversuche von G. seien mit dieser Begründung abgewiesen worden.

„Der Widmungstausch bedeutet laut Beurteilung der konsultierten Raumplaner, dass der Kindergarten erst mit einem Jahr Verspätung in Betrieb gehen und somit erst 2025 eröffnen könnte“, kontert die ÖVP-Bürgermeisterin. Ein Umstand, der gegenüber jenen, die einen Kindergartenplatz benötigen bzw. bereits auf der Warteliste stehen, weder tragbar noch rechtfertigbar sei. Mühl-Hittinger weiter: „Es wäre für keinen Bürger adäquat, wenn ich ihn wegen eines fehlenden Betreuungsplatzes an die Nachbargemeinden oder nach Wien verweisen müsste.“ Und Vizebürgermeisterin Andrea Schlederer fügt hinzu: „Mit einigen Anrainern wurden auf deren Wunsch Sprechstundentermine vereinbart, um über Anliegen ausführlich zu sprechen und Einvernehmen herzustellen.“

Die Adalbert-Stifter-Straße sei auf der Höhe des geplanten Kindergartenbaus nicht saniert, es gebe dort keinen Gehsteig und dieser bevorrangte Straßenzug sei die direkte Verbindung zur ÖBB-Haltestelle Helmahof.

„Vielmehr hingegen ist die Errichtung des Kindergartens in der Ferdinand-Freiligrath-Straße jedenfalls sicherer als Ausstiegsstelle und Zugang für die Kinder zum Kindergarten im Vergleich zu der bevorrangten Adalbert Stifter-Straße. Unser Ziviltechniker arbeitet derzeit an der Ausgestaltung der Parkplätze sowie des Gehsteigbereiches rund um den Kindergarten“, erläutert die Stadtchefin. Weiters werde ein Verkehrsplaner hinzugezogen, der die Sicherheit der Kinder gewährleisten soll.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.