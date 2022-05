Debatte um Spielplatz-Standort: Kein Ende in Sicht

Nach der Aussage von ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger in der jüngsten Ausgabe der NÖN gingen die Wogen hoch: Die Stadtchefin ist der Ansicht, dass die Ex-ÖVP-Stadträtin und Mitglied des Parteivorstandes, Hilde Toth, nicht parteikonform gehandelt habe, weil sie sich !wir-Gemeinderat Ralf Hachmeister und den Gegnern des Standorts des neuen Kindergartens anschloss.

Daraufhin meldete sich Hachmeister mit einer „Ehrenerklärung“ für Toth und alle Mitglieder der ÖVP Deutsch-Wagram gegenüber dem amtierenden Vorstand zu Wort. „Es kann in einer Demokratie wohl nicht sein, dass von einer Bürgermeisterin einem verdienten Mitglied der eigenen Partei ,bedenkliches Verhalten‘ vorgeworfen wird, wenn diese ihre verfassungsmäßigen Rechte wahrnehmen und einen demokratisch legitimierten Bürgerantrag mitzeichnen, in dem es lediglich um den vollständigen Erhalt einer Spiel- und Freizeitfläche in einem Siedlungsgebiet sowie einer real existierenden Grünanlage geht.“

Hachmeister: „Aktion war parteiübergreifend“

Er legt Wert auf die Feststellung, dass sich Toth ihm nicht angeschlossen habe, sondern dass es sich beim Kampf für den Erhalt des Spielplatzes um eine parteiübergreifende Aktion handle. Auch Toth selbst meldete sich zu Wort: „Ich sehe es als mein Recht und auch als meine Pflicht an, mich für die Erhaltung von öffentlichen Grünflächen und gegen die Verschwendung von Steuergeldern, die in eine bereits durchgeführte Sanierung des Spielplatzes geflossen sind, einzusetzen.“

Das Siedlungsgebiet sei in den letzten Jahren massiv verbaut worden, es sei an der Zeit, das letzte Fleckerl Grün zu erhalten. „Einen Kindergarten kann man auch anderswo bauen. Das Argument ,Weil es jetzt hier passt und der Grund vorhanden ist‘ kann man so nicht akzeptieren“, so Toth.

Mühl-Hittinger hält fest, dass jeder ein Recht auf seine eigene Meinung habe, es allerdings bedenklich sei, dass eine Ex-ÖVP-Stadträtin und aktives Mitglied des ÖVP-Stadtparteivorstandes, Hilde Toth, mit !wir-Gemeinderat Ralf Hachmeister gemeinsam auftrete. „Wünschenswert und angebracht wäre eine interfraktionelle Aussprache innerhalb der ÖVP Deutsch-Wagram gewesen“, so die Bürgermeisterin.

