Die Liebe kam, als das Licht ausging: Nachbarn-Heirat nach 27 Jahren

Nach einer Ring-Segnung in der Strasshofer Antoniuskirche und der Trauung im Deutsch-Wagramer Standesamt feierten Sabine und Christian Scheuer im Marchfelderhof ihre Hochzeit. „Der Höhepunkt einer unglaublichen Geschichte“, wie die beiden es bezeichnen.

Obwohl Sabine und Christian seit über 27 Jahren nahe beieinander wohnen, kannten sie sich nicht. Erst durch Corona, Kurzarbeit und Home-Office begegneten sie sich hin und wieder beim Spazierengehen. Um den plötzlichen Tod seines Vaters zu verarbeiten, hatte sich Christian ein Presshaus mit Weinkeller in Bad Pirawarth gekauft. Bei einem der Spaziergänge erzählte er Sabine davon und lud sie zu einem gemütlichen Beisammensein ein.

An einem Samstag, die beiden hatten sich bereits mehrmals zum Plaudern getroffen, hat ganz offensichtlich das Schicksal im Presshaus Regie geführt. Sabine und Christian waren gerade mitten im Gespräch und wie aus heiterem Himmel ging plötzlich das Licht aus. Im Halbdunkeln kamen sie sich dann näher. Warum gerade just in diesem Moment die Glühbirne versagte, wo beide zufällig nebeneinandersaßen, wo sie sich doch sonst immer gegenübersaßen, ist bis heute ein Rätsel. War alles nur ein reiner Zufall oder hatte hier vielleicht doch eine höhere Macht ihre Hände im Spiel?