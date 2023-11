Drei Bäume fallen Kindergartenbau zum Opfer: Grüne im Visier

Die Debatte rund um den geplanten Kindergarten geht in die nächste Runde. Diesmal geht es um Bäume auf dem Baugrundstück, die dem Neubau zum Opfer fallen sollen. Die Kritik richtet sich allerdings gegen die Grünen: Ovidiu Paun wirft Grünen-Stadtrat Heinz Bogner vor, nichts gegen die Fällung von Bäumen unternommen zu haben.

„Auf der Nordostseite des Spielplatzes stehen mehrere Bäume und Dutzende Sträucher, während auf der Südwestseite keine so großen Pflanzen im Weg sind. Es wurde jedoch geplant, das Bauwerk auf der Nordostseite trotzdem zu errichten und drei Bäume zu fällen“, so Paun in einem E-Mail an den Stadtrat.

Bogner kontert: „Seit Bettina Bergauer und ich im Gemeinderat die Grünen vertreten, wurde das Thema ,Baum erhalten, Baum neu pflanzen' sehr intensiv immer wieder öffentlich behandelt.“ Er zählt einige Beispiele auf und fügt hinzu: „Auch wenn uns das nicht immer gefällt, so kann bei größeren Bauvorhaben nicht immer jeder Baum auch erhalten bleiben. Uns ist bewusst, dass jeder erhaltene, ältere Baum einen sehr viel höheren Mehrwert hat als Neupflanzungen.“ Laut Grundsatzbeschluss für den Neubau müssen Ersatzpflanzungen vorgenommen werden.