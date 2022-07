Dreifach-Papa klaute Auto

Werbung

Das „Ob“ war in einem Fall von unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeugs am Landesgericht Korneuburg nicht strittig. Dass er am Nachmittag des 3. Mai dieses Jahres auf einem Feldweg mit einem fremden Auto in Deutsch-Wagram losfuhr, gab ein 30-Jähriger vor Richter Manfred Hohenecker zu.

Zu klären blieb die Frage, wie der dreifache Familienvater an den Autoschlüssel für das Fahrzeug gekommen war. Auf dem Feldweg abgestellt war es damals von und für Arbeiter, die das Auto als Pausenraum nützen. Deswegen sei es auch unversperrt gewesen, so eine slowakische Feldarbeiterin (70), die das Auto zuletzt gefahren hatte, in ihrer Zeugenaussage.

Die 70-Jährige konnte die „Schlüsselfrage“ dann auch endgültig lösen. Er lag für jedermann sichtbar in der Mittelkonsole – sodass es seitens des Angeklagten, der sich ob der Einnahme von Alkohol, Cannabis und Kokain an den Tag nur ungenau erinnern kann, keiner Gewaltanwendung bedurfte, um an den Schlüssel zu gelangen.

Das war insofern wesentlich, da sich die Strafdrohung damit von zwei Jahren auf sechs Monate, beziehungsweise eine Geldstrafe verringerte. Bei fünf Vorstrafen, die er im Zusammenhang mit seiner Sucht hatte, brauchte der 30-Jährige auch jeden Milderungsgrund. Als „kräftiges blaues Auge“ bezeichnete der Richter sein Urteil in Form einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 20 Euro.

