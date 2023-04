Earth Hour: Grüne diskutierten in der Finsternis

Anlässlich der Earth Hour des WWF (World Wide Fund For Nature) lud Grünen-Gemeinderätin Bettina Bergauer zum Gespräch im Dunklen in den Grünraum ein. Die Earth Hour ist eine der weltweit größten Klima- und Naturschutz-Aktionen. Das Ziel dieser Aktion ist es, durch das Abschalten des Lichts für 60 Minuten gemeinsam auf die Dringlichkeit von Natur- und Klimaschutz aufmerksam zu machen.

In den nächsten Monaten sind Schwerpunkte auf Umwelt- und Sozialthemen gelegt

Thema des Gespräches waren die 17 internationalen Nachhaltigkeitsziele, die so genannten SDGs (Sustainable Development Goals), und was die Gemeinde dazu beitragen kann. Die Grünen wollen sich in den nächsten Monaten schwerpunktmäßig damit auseinandersetzen. Dabei geht es um Klimaschutz, Energieversorgung genauso wie um Armut, Gleichberechtigung oder Wasserknappheit.

