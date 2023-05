Ein riesiges Festwochenende für König Spargel

Am Samstag, 20 Mai, ab 15 Uhr erfolgt der Startschuss für das zweitägige Spargelfest mit einem bunten Programm auf der Hauptbühne in der Bockfließer Straße. Die Begrüßung und der Einmarsch des Blasorchesters und der Prominenz finden bereits ab 13 Uhr statt. An 15.30 Uhr werden die Schüler der Musikschule ihr Können zum Besten geben. Ab 18 Uhr erwarten die Gäste dann von der Band „Austrofolk“ bekannte Austropop-Titel. Die Musiker stammen übrigens alle aus dem Marchfeld.

Maibritt, Volksmusik, Oldie-Traktoren und vieles mehr erwartet die Besucher

Der Auftritt der Sängerin und Songwriterin Maibritt wird ab 21 Uhr erwartet. Das Power-Mädl aus der Region hat schon im Vorjahr das Publikum des Spargelfestes begeistert. Auch der Sonntag (21. Mai) ist von Auftritten bekannter Künstler geprägt: Den Auftakt um 10 Uhr macht die Volkstanzgruppe Marchfeld mit musikalischer Begleitung durch „D‘Kornlandler“. Einen musikalischen Richtungswechsel wird es ab 12 Uhr mit der Bigband der Musikschule geben. Swingtime mit vollem Orchestersound erwartet die Besucher.

Ab 14 Uhr werden die Peham-Oldtimer-Traktoren in Formation vom Fest und aus der Bellegardegasse ausziehen. Die Fahrzeuge sind während der gesamten Dauer des Festes ausgestellt. Ab 14.30 Uhr wird Sänger und Udo-Jürgens-Immitator Von Gründorf das Publikum in die Zeit des großen Künstlers musikalisch entführen. Und, last not least, wird Stargeigerin Barbara Helfgott (Rondo Vienna) ab 16.30 Uhr mit ihrem Instrument schöne Melodien darbieten. Selbstverständlich gibt es auch wieder Verkaufsstände mit den verschiedensten Dingen und natürlich viel Kulinarik – mit und ohne Spargel.

