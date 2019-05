Einbrüche, Diebstähle, Brandstiftung: Hinweise erbeten! .

Zwei bislang unbekannte Täter waren in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember 2018 in mehrere Betriebe und ein Vereinshaus in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) eingebrochen - nun hat die Exekutive Bilder von Überwachungskameras veröffentlicht und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.