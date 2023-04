Emmausgang wieder zum Leben erweckt

So wie einst die Jünger vor 2.000 Jahren auf ihrem Weg in ein Dorf namens Emmaus unterwegs waren und ihnen Jesus begegnete, so machten sich zahlreiche Gläubige betend, singend, plaudernd und von Bibeltexten begleitet, am Ostermontag bei traumhaften Wetter zum Emmausgang auf.

Die Pilger marschierten durch die Stadt, von Station zu Station, von der Pfarrkirche zur „Kreuzwiese“ am Helmahof. Unterwegs schlossen sich einige Interessierte an und auf der „Kreuzwiese“ wurden die Pilger von etlichen Pfarrmitgliedern bereits erwartet. Nach einer gemeinsamen Andacht stärkten sich alle beim Picknick, wobei neben den vorbereiteten Speisen auch viele spontan mitgebrachte Osterschmankerl und Wein geteilt wurden.

Die Organisatoren Angelika Heinzl, Marianne Ertl und Diakon Walter Friedreiche freuten sich, dass der „Wiederbelebungsversuch“ des traditionellen Emmausgangs geglückt war. Denn dieser war durch die Pandemie eingeschlafen. Besonders freute sich das Organisationsteam, dass Dechant Peter Paskalis spontan am Emmausgang teilnahm.

