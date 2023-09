Erste Hilfe für den verletzten Vierbeiner

Am Samstag fand im Heimat- und Napoleonmuseum zum ersten Mal ein vierstündiger Erste-Hilfe-Kurs für Hundehalter statt. Tierärztin Sandra Huber und Hundetrainerin Andrea Hanacek von ABCdogs.at informierten die Teilnehmer über Eigensicherheit, Vorsorgen und Vorbeugen, das Erkennen von Krankheiten, Notfälle und über Gründe, den Tierarzt aufzusuchen.

Weiters wurden Themen, wie Erstversorgung von Verletzungen, Wundversorgung, Verbände, Frakturen und Gelenkverletzungen, Insektenstiche, Zeckenbisse, Vergiftungen, Gefahr durch Kälte und Hitze und Reanimation erläutert. Zudem gab es praktische Übungen am Hundemodell. Alle Teilnehmer erhielten ein Handout zum Mitnehmen und eine Teilnahmebestätigung. Museumsvizepräsident und Kulturstadtrat Franz Spehn stellte sehr gerne den Festsaal für dieses „sehr sinnvolle“ Thema zur Verfügung und freute sich über die zahlreichen Teilnehmer.

Nächster Kurstermin steht bereits fest

Da alle Beteiligten von der Veranstaltung begeistert waren, wurde sofort ein neuer Termin vereinbart. Am 6. April 2024 soll der nächste Erste-Hilfe-Kurs für Hundehalter im Napoleonmuseum stattfinden. Die Teilnahme erfolgt ohne die Vierbeiner. Anmeldungen per E-Mail an info@abcdogs.at.