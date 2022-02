Erster Todestag: Gedenken an Promi-Wirt Gerhard Bocek

Gerhard Bocek war ein Ausnahmegastronom: Sein Ziel, das er sein ganzes Leben lang verfolgte, war das originellste und einzigartigste Restaurant (nicht nur Österreichs) zu schaffen.

Am Mittwoch, seinem ersten Todestag, versammelte sich halb Deutsch-Wagram am Friedhof. Ein Fackelzug der Kellner und Köche, Kranzniederlegung, Radetzkymarsch, Segnung des Grabes, Fanfarenbläser und Solisten der Bolschoi Don Kosaken gestalteten eine Ehrung, die er sich selbst nicht anders inszenieren hätte können. Am Abend ging es im Marchfelderhof weiter: Nachfolger Peter Großmann enthüllte feierlich das „Bocek-Eck“.

Der Höhepunkt des Abends war die Verleihung der goldenen „Gerhard Bocek Gedenkmedaille“. „Diese Auszeichnung wird in Zukunft an Persönlichkeiten überreicht, die sich aufgrund ihrer außergewöhnlichen und kreativen Ideen in Kunst oder Kulinarik auszeichnen“, betont Großmann.

Diese erste Medaille erhielt jetzt Gaby Jacoby, die das Erbe von Lotte Tobisch übernommen hat und sich mit voller Kraft als Präsidentin für das Künstlerheim Baden und den Verein „Künstler helfen Künstlern“ einsetzt.

