Erster Todestag von Gerhard Bocek

Vor knapp einem Jahr stockte den Mitarbeitern des Marchfelderhofs der Atem: In den Mittagsstunden des 2. Februar wurde bekannt, dass ihr Chef, Gerhard Bocek, verstorben war. Es war dies wohl einer der schwersten Momente in der Geschichte des Promi-Lokals. Bocek erlag im Alter von 78 Jahren einem Gefäßverschluss.

Sein Geschäftspartner Peter Großmann trat in seine Fußstapfen und übernahm das Restaurant. „Am Anfang hatten wir Befürchtungen, dass einige der Stammgäste, die näher mit Gerhard verbunden waren, eventuell nicht mehr kommen würden. Das bewahrheitete sich zum Glück nicht. Die Gäste blieben trotz Corona nicht aus“, erzählt Großmann im NÖN-Gespräch.

Im Sommer gingen einige Promi-Events – zwar nicht so pompös wie zu Boceks Zeiten – über die Bühne, dann allerdings machte Corona dem Marchfelderhof, wie so vielen anderen Lokalen, einen Strich durch die Rechnung. Doch das Geschäft florierte mit Lieferservice und Verkauf über die Gasse.

Noch immer erinnert ein Foto – gleich gegenüber dem Eingang – an den ehemaligen Chef. Am Todestag von Bocek hat Großmann einiges vor: Am Grab Boceks sollen um 16.30 Uhr eine Kranzniederlegung und eine Segnung durch Stadtpfarrer Peter Paskalis stattfinden. Von Solisten der „Bolschoi Don Kosaken“ wird das Lied „Abendglocken“ vorgetragen. Eine Fackelparade der Köche und Kellner des Marchfelderhofes und eine Fanfare sollen die Erinnerungsfeier abrunden.

„Gerhard-Bocek-Eck“ soll an den Wirt erinnern

Weiters will Großmann ein „Gerhard-Bocek-Eck“ im Lokal einrichten. „In diesem Winkel sollen Lieblingsgegenstände und Fotos sowie Tschinellen an Gerhard erinnern“, so Großmann weiter. Die Ecke soll auf keinen Fall bedrückend oder traurig wirken, sondern die Erinnerung an den famosen Wirt nicht verblassen lassen.

Am Abend wird eine Gedenkveranstaltung für geladene Gäste über die Bühne gehen. Neben der Enthüllung des „Gerhard-Bocek-Ecks“ soll auch eine „Gerhard-Bocek-Gedenkmedaille“ für außergewöhnliche und kreative Ideen in Kunst und Kulinarik verliehen werden. „Im Sinne von Gerhard soll dies kein trauriger Tag sein. Viele Freunde des Hauses werden sich an schöne und fröhliche Momente im Marchfelderhof mit Gerhard Bocek erinnern“, hofft Großmann.