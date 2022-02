Es grünt so grün: Hauptstraße wird neu gestaltet

In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch der Vorwoche wurde die Neugestaltung eines Teiles der Hauptstraße beschlossen. „Nach der Erneuerung des Marktplatzes ist dies ein wichtiger Schritt zur Verschönerung der Stadt“, so ÖVP-Stadtrat Markus Mentl-Weigl. Es sollen Bäume und Sträucher gepflanzt werden, um das Ortsbild freundlicher zu gestalten.

„Die größte Herausforderung bei diesem Vorhaben ist, dass im Bereich der Neupflanzungen Leitungen liegen. Daher muss teilweise ein spezieller Leitungsschutz vorgesehen werden“, erklärt der Stadtrat. Dieser Schutz sei sehr kostspielig. Daher würden die Gesamtkosten für das Projekt rund 100.000 Euro ausmachen.

Weitere Abschnitte der Hauptstraße sollen folgen

„Davon wird ein erheblicher Teil vom Land gefördert. Mir persönlich ist es aber wichtig, dass wir die Begrünung der Stadt überall wo möglich berücksichtigen. In den fraktionsübergreifenden Gesprächen wurde auch angedacht, andere Abschnitte der Hauptstraße in den kommenden zwei Jahren zu begrünen und verschönern“, so Mentl-Weigl weiter.

Im Zuge der Sitzung wurden weiters Verträge mit den ÖBB im Zuge des Nordbahnausbaus, eine Resolution und ein Antrag an die Stellenplankommission für mehr praktische Ärzte sowie die Teilnahme am Leader-Programm für die nächste Förderperiode beschlossen.

Weiters wurde ein Grundsatzbeschluss mit der EVN über die Errichtung eines Windparks gefasst – im Bereich nördlich der Bahn nächst der L6 sollen neun Windräder gebaut werden.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden