Farben harmonierten mit Musik

Ein Farbentrio traf auf ein Brassquintett. Im Deutsch-Wagramer Napoleonmuseum wurden neun Bilder in Bild, Sprache und Ton präsentiert. Kulturstadtrat und Museumsvizepräsident Franz Spehn freute sich über die zahlreichen Besucher. Die bildenden Künstler Hedwig Maria Ettenfellner, Paul Holzapfel und Paul Dinter präsentierten jeweils drei Bilder im stimmungsvollen Museumsgarten.

Das Wiener Bläserquintett „UNIVERSEBRASS“ (Magdalena Blanz an der Posaune, Damaris Urban am Horn, Fritz Kopf an der Trompete, Werner Jansky an der Tuba und Rainer Pallas an der Trompete) begeisterte die Gäste mit wundervollen Musikstücken. Kunsthistorikerin Barbara Wagner moderierte die Veranstaltung mit perfekten Worten zu den Bildern. Die Veranstaltung klang sehr gemütlich bei Brot und Wein aus.