Feuerwehr sucht Statisten für Übungstag

Am 26. August hält die Feuerwehr einen 24-Stunden-Übungstag ab. Um die Übungsszenarien so realistisch wie möglich zu gestalten, wird eine Vielzahl an Übungsdarstellern benötigt. Diese werden durch das Ausbilder-Team in das jeweilige Szenario eingewiesen und instruiert. Den Darstellern bietet sich dadurch ein seltener Einblick in die Arbeit der Einsatzkräfte.

Eine Tätigkeit als Darsteller ist aus rechtlichen Gründen erst ab einem Alter von 14 Jahren möglich. Interessenten können sich bei Ausbildungsleiter Martin Messerer (0676/351 44 04) melden.