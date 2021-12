Feuerwerksweltmeister warnt vor Billigkäufen: „Kämpfen um Existenz“

Alarm schlägt nun der Deutsch-Wagramer Feuerwerksweltmeister und Sprecher des Pyrotechnikhandels in der Wirtschaftskammer Österreich, Rudolf Jost. „Bei unseren Betrieben ist Feuer am Dach. Es geht um Existenzen“, skizziert Jost die prekäre Situation.

Nicht nur die Corona-Krise, die unter anderem die Produktvorführung am ATSV-Sparta-Fußballplatz ins Wasser fallen ließ (die NÖN berichtete in der Vorwoche), sondern auch Billigkäufe von Feuerwerkskörpern aus dem Ausland würden die Branche schädigen. Sicherheit und der richtige Umgang mit Feuerwerken seien wichtiges Anliegen der Branche. „Der Kauf von illegalen Pyrotechnikartikeln aus dem Ausland oder online birgt Verletzungsgefahren und schadet neben der Tier- und Umwelt auch der Branche immens. Es ist erwiesen, dass heimische Produkte, die über den Fachhandel vertrieben werden, sicher, lärmreduziert und nachhaltig sind“, meint Jost.

„Feuerwerke verursachen nur 0,28 Prozent Feinstaub“

Auch das Thema Umwelt hat längst Einzug in die Branche gehalten. „Laut einer aktuellen Studie verursachen Feuerwerke 0,28 Prozent des Feinstaubes in Österreich, dieser ist jedoch wasserlöslich und weit weniger schädlich als Feinstaub aus anderen Quellen. Außerdem verursachen Feuerwerke lediglich 0,0001 Prozent CO₂ der Gesamtemission“, verweist Jost auf die Studienergebnisse.

Alle Böller, die im österreichischen Handel bezogen werden können, seien auf eine Lautstärke von 120 dB (8 Meter Entfernung) beschränkt. „Private Feuerwerke gehören in Österreich zum traditionellen Brauchtum“, so Jost weiter. Ein besonderes Anliegen ist der Branche, dass die Freude am gelungenen Feuerwerk ohne Sicherheitsrisiko erlebt werden kann.

„CE-zertifizierte Feuerwerke unterlaufen – anders als Selbstimporte bei zweifelhaften Online-Anbietern – einem strengen Zulassungsverfahren, es wird kontrolliert. Wer sichergehen will, kauft bei den heimischen Pyrotechnikhändlern und unterstützt so die Wirtschaft und den regionalen Fachhandel“, so Helmut Szagmeister, Branchensprecher des NÖ Pyrotechnikhandels.