Freispruch im Zweifel

Denn wer im Prozess um einen vermeintlichen Autodiebstahl am Landesgericht Korneuburg fehlte, waren die Freundin des 22-jährigen Angeklagten als Entlastungszeugin und das 20-jährige angeblich bestohlene Opfer. Um im Verfahren wegen eines im Juni dieses Jahres in Deutsch-Wagram gestohlenen Peugeots fortfahren zu können, rief Richterin Lydia Rada kurzerhand bei der Freundin an.

Diese gab an, verschlafen zu haben, was Rada ein forsches „Ab geht die Post – und her mit Ihnen!“ entlockte. Praktischerweise befand sich auch der 20-Jährige bei der Freundin, sodass die zwei nach einer Stunde am Landesgericht eintrafen. Wie zu erwarten stützte die 20-Jährige die Version ihres Freundes, der angab, das Auto selbst gekauft zu haben. Aber da er aus finanziellen Gründen Probleme mit seiner Glaubwürdigkeit habe, wurde das Auto auf seinen Freund – den 20-Jährigen – zugelassen.

Freundschaftsdienst oder Diebstahl?

Dieser war es aber, der den Diebstahl anzeigte. Das habe er nur gemacht, weil die zwei jungen Männer Probleme miteinander hätten. Die Aussage des vermeintlichen Opfers lässt sich mit den Worten der Richterin am besten zusammenfassen: „Was der Zeuge sagt, ist nicht zu gebrauchen.“

Was Verteidigerin Nicole Feucht zusätzlich für ihren Mandanten in die Waagschale werfen konnte, war, dass er zu seiner Entlastung zugab, ohne Führerschein gefahren zu sein, und versucht zu haben, das Auto als Vermögen – im Wert von 450 Euro – zu verschleiern.

Das weitere Prozedere überließ die Richterin der Staatsanwaltschaft. Vom Diebstahl sprach sie den 22-Jährigen jedenfalls frei. Ob dem 20-Jährigen noch eine Anklage wegen Falschaussage und Verleumdung ins Haus steht, prüft die Staatsanwaltschaft nun.