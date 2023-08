Hermann Nitsch: Geburtstags-Erinnerungsfeier im Marchfelderhof

„Geburtstag von Nitsch“ – so wurde die „Feierwoche“ von Witwe Rita Nitsch genannt und umfasste Führungen durch die Ausstellung „Hermann Nitsch - Das 6-Tage-Spiel“ im Nitsch Museum und ein „Besuch bei Nitsch“ im Schloss Prinzendorf. Marchfelderhof-Wirt Peter Großmann erinnert sich an die vielen Besuche von Nitsch im Promi-Speisetempel: „Neben seinen traditionellen und legendären Weihnachtsfeiern, die er jährlich für seine Mitarbeiter schmiss, wurde sein 80er bei uns gefeiert, wo auch Landesfürst Erwin Pröll unter den Gratulanten war, und 2021 wurde Nitsch als Spargel-Feinschmecker hier an diesem Ort ausgezeichnet, als ihm der ,Goldene Spargel' verliehen wurde.“

Höhepunkt dieser „Feierwoche“ ist die Erfüllung eines seiner langgehegten Wünsche – seine 9. Symphonie, „Die Ägyptische“, erklingen zu lassen. Dieser Wunsch wird nun vom Tonkünstler-Orchester Niederösterreich im Wiener Musikverein erfüllt. Davor wurden aber genauso wie damals von Marchfelderhof-KüchenchefChristian Langer die Lieblingsspeisen des Jahrhundertkünstlers aufgetischt.

Da durften Erdäpfelsuppe mit Steinpilzen, deftiger Schweinsbraten, Surschnitzel und gefüllte Bauernenten natürlich nicht fehlen. „Nitsch lebt weiter“, waren sich die Geladenen einig und stießen mit einem echten Brünnerstrassler Grünen Veltliner – natürlich aus dem Doppler – auf das ewige Leben des Künstlers an.