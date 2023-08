Geburtstagsfest für eine Zirkus-Legende

Erich „Eric“ Brenn schaffte es wie kein anderer österreichischer Artist zuvor sogar bis in die US Varieté Show „The Ed Sullivan Show“, wo auch andere vielversprechende Talente wie Elvis Presley, die Beatles, die Jackson Five oder Janis Joplin und dieRolling Stonesihre ersten TV-Auftritte feierten. Gefeiert wurde im Marchfelderhof, wo die beste Tochter ever, Theater am Kai-PrinzipalinSissy Boranmit ihrem Bruder Eric für ihren Herrn Papa den 95. Geburtstag arrangierten. „Das Theaterleben hat mir mein Vater schon in meiner Kindheit schmackhaft gemacht und mein Berufsleben bereits frühzeitig vorgegeben“ schmunzelt Boran, die für dieses Fest die Creme de la Creme von ehemaligen Artisten, Darstellern und Kollegen nach Deutsch-Wagram lud.

Allein über 4.000 Vorstellungen absolvierte der Jubilar in Las Vegas und durfte mit den besten Clowns der Welt, Alfredo Rastelliund Oleg Popovoder mit dem französischen Schauspieler Jacques Tati auf der Bühne stehen. Die vielen weiteren Auftritte rund um den Erdball, von Paris und Barcelona über Moskau bis in den Libanon, machten ihn schließlich zum Weltstar der Artisten. Sogar Charly Chaplin ließ es sich nicht nehmen, Brenn nach der Aufführung in seiner Garderobe zu besuchen und Oskar Kokoschka fertigte sogar eine Zeichnung von ihm an.

„In Amerika habe ich mich mit Steaks, Burgern und Ähnlichem satt gegessen. Umso mehr genieße ich heute die klassische Wiener Kost von Backhendl über Tafelspitz und Eierschwammerl bis zum Zwiebelrostbraten“, freut sich Jubilar Brenn. Mitgeschmaust und gefeiert haben u.a. Horst Codrellivom Circus Codrelli, die mit ihrer Rollschuhnummer berühmt gewordene Margit Berchem, der Präsident des Magischen Cercle Wien Kurt Freitagu. v. m.