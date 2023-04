Geh- und Radweg-Lücke wird jetzt geschlossen

Eine wichtige Verbindung für Radfahrer und Fußgänger über die Sachsenklemme befindet sich gerade in Errichtung und soll in den kommenden Wochen eröffnet werden. Damit ist eine direkte und sichere Anbindung vom Rußbach bis ins Zentrum sichergestellt. Auch für die Anrainer auf der Franz Mair-Straße wird in diesem Zuge der Weg ins Zentrum übersichtlicher und sicherer gestaltet.

Bürger wurden in die Erarbeitung des Radbasisnetzes eingebunden

„In Zukunft soll in Deutsch-Wagram der Radalltagsverkehr sicherer und komfortabler werden. Deshalb haben wir die Bürger in mehreren Gesprächsrunden in die Erarbeitung des Radbasisnetzes eingebunden und abgefragt, wo es Bedarf an Radwegen gibt“, so Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger (ÖVP). Viele der Vorschläge aus den Gesprächen seien in das Radbasisnetz aufgenommen worden. „Die Errichtung befindet sich bereits auf der Zielgeraden und die Geh- und Radwegverbindung soll in Kürze eröffnet werden“, fügt Infrastrukturstadtrat Markus Mentl-Weigl hinzu und weist darauf hin, dass diese Projekte im Zuge des ÖBB Nordbahnausbaus mit umgesetzt werden.

