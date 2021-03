Wieder fand eine Gemeinderatssitzung – abgehalten am Donnerstag im Volkshaus – ein jähes Ende: Mandatare der SPÖ und der !wir-Bürgerliste verließen den Saal nach einer von der SPÖ verlangten Sitzungsunterbrechung.

Aber alles der Reihe nach: Beim Antrag zum Tagesordnungspunkt „Eröffnungsbilanz 2020“ kam es zu kabarettreifen Szenen. „Nachdem wir es elf Jahre gefordert haben, ist es nun so weit und die Stadt erstellt eine Vermögensrechnung“, unterstrich !wir-Stadtrat Peter Lauppert mit einer Torte, die sein Fraktionskollege Ralf Hachmeister „zur Feier des Tages“ präsentierte, seine Worte. Lauppert sah in der Vermögensaufstellung dennoch einige Fehler. „Wir müssten 2,6 Millionen Euro in den Straßenbau investieren. Derzeit geben wir dafür nur 800.000 Euro aus. Das ist ein Drittel davon“, so der Stadtrat. Entweder man würde billigere Straßen bauen oder das Budget dafür erhöhen, was aber das Problem nicht lösen würde, weil es ohnehin im Minus wäre.

„Im Gegensatz zu Ihren Behauptungen stehen wir sehr gut da“, konterte ÖVP-Bürgermeister Friedrich Quirgst, der auf zahlreiche Investitionen der Stadt wie Kindergarten- und Schulbau sowie die Errichtung einer neuen Aufbahrungshalle hinwies. „Auch für den Straßenbau haben wir Mittel bereitgestellt, was unter meinen Vorgängern nicht immer der Fall war“, so der Stadtchef weiter. Es folgte die Abstimmung: ÖVP, Grüne und FPÖ stimmten für die Eröffnungsbilanz. Somit war der Antrag angenommen. Dennoch meldete sich Lauppert nochmals zu Wort: Er sah in der Aufstellung der Vermögensrechnung – speziell in der Bewertung der Straßen – grobe Fehler.

„Entweder ihr (die ÖVP, Anm.) zieht diesen Antrag zurück, wir setzen uns zusammen und sprechen nochmals darüber oder ich stelle den Antrag auf Korrektur von 1.971 Fehlern in dieser Bewertungsliste“, meinte Lauppert und begann seine Liste als Antrag zu formulieren. „Erklären Sie uns, auf welcher Basis Sie hier diese Zahlen vorlesen?“, unterbrach Quirgst.

Lauppert: „Aufgrund der NÖ-Gemeindeordnung § 22.“ Es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den beiden, in dem Lauppert insgesamt dreimal forderte, dem Bürgermeister einen Ordnungsruf zu erteilen. „Ich werde nicht zulassen, dass Sie das Rederecht missbrauchen, um damit die Sitzung zu sprengen“, so der erboste Stadtchef, nachdem Lauppert neuerlich begann, aus seiner Liste vorzulesen. Es folgte eine Sitzungsunterbrechung. Danach ergriff SPÖ-Gemeinderat Gustav Ewald das Wort und verkündete: „Die SPÖ verlässt die Sitzung, weil ein Stadtrat seinen Antrag nicht stellen durfte, auch wenn dieser einen Umfang von 1.971 Punkten hat.“

Mit den Roten standen auch die !wir-Mandatare auf und verließen den Saal. Das Gremium war nicht mehr beschlussfähig und die Sitzung damit beendet. Stadtchef Quirgst bezeichnete den Auszug der Mandatare als „unmotiviert“, zumal noch einige, wichtige Punkte auf der Tagesordnung standen, die dadurch erst in der nächsten Sitzung behandelt werden können.

Wann diese über die Bühne gehen wird, konnte Quirgst im NÖN-Telefonat am Freitag noch nicht sagen – es bleibt also spannend.