Gemeinderat: Kindergarten ist jetzt fix

Nun ist es fix: Der Kindergarten wird am vorgesehenen Grundstück gebaut. Die Entscheidung fiel am Mittwoch im Gemeinderat. Wie bereits berichtet, soll am Helmahof ein Spielplatz wegen des Baus eines neuen Kindergartens verkleinert werden.

Ein Initiativantrag mit über 200 Unterschriften von Anrainern konnte diesen Entscheid nicht verhindern. Dennoch ließ man eine betroffene Mutter im Stadtparlament zu Wort kommen und ihre Anliegen vortragen. ÖVP-Stadtrat Johannes Kozlik erklärte danach, dass man in der Politik Prioritäten setzen müsse. Die Errichtung eines Spielplatzes sei wesentlich leichter umzusetzen als ein geeignetes Grundstück für einen Kindergarten zu finden. Man wolle in der Nähe alternative Freizeitflächen schaffen.

Breitbandausbau wurde ad acta gelegt

In puncto Breitbandausbau kam man indes keinen Schritt weiter: Wie berichtet, sollte im Gemeinderat eine Entscheidung zwischen den beiden Anbietern A1 und ÖGIG (österreichische Glasfaser-Infrastruktur-Gesellschaft) getroffen werden. Zwei ÖVP-Mandatare – Wolfgang Felber im Hauptberuf bei der ÖGIG und Markus Mentl-Weigl ist bei A1 beschäftigt – legten einzeln die Angebote ihrer Firmen dar.

Während der Diskussion mussten beide – weil „befangen“ – den Saal verlassen. Einige der Mandatare kritisierten, dass die Angebote nur in mündlicher Form vorgetragen wurden. Man wollte diese in schriftlicher Form, um sie so fairer beurteilen zu können. Nach einer Sitzungspause nahm ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger den Punkt von der Tagesordnung. Im zuständigen Ausschuss soll nochmals ausführlich darüber beraten werden.

Einer der vielen Beschlüsse, die am Mittwoch noch fielen, war die Genehmigung, die Sitzungen nun auch digital aufzuzeichnen. „Es ist in weiterer Folge geplant, die Gemeinderatssitzungen auch per Live-Stream zu übertragen“, so Kozlik am Donnerstag im NÖN-Telefonat.

