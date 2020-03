Am Dienstag (3. März) der Vorwoche ging die konstituierende Gemeinderatssitzung über die Bühne. Allen voran stand die Wahl des Bürgermeisters auf dem Programm. Friedrich Quirgst erhielt 21 von 32 Stimmen und bleibt Stadtchef.

Als Stadträte der ÖVP wurden Johannes Kozlik (30 Stimmen), Andrea Schlederer (28 Stimmen), Ulla Mühl-Hittinger (30 Stimmen) und Franz Spehn (28 Stimmen) gewählt. Für die SPÖ zieht Gurdial Singh Bajwa (31 Stimmen) in den Gemeindevorstand ein, für die !wir-Bürgerliste Peter Lauppert (13 Stimmen) und für die Grünen Heinz Bogner (31 Stimmen). Bei der Vizebürgermeister-Wahl nominierten die ÖVP Andrea Schlederer und die SPÖ Gurdial Singh Bajwa. Auf Schlederer entfielen 21, auf Bajwa neun von 32 Stimmen.

Andrea Schlederer nun Vizebürgermeisterin

Schlederer nahm die Wahl an. Im Zuge der Diskussion rund um den Vize-Sessel spielte der frischgebackene !wir-Gemeinderat Ralf Hachmeister auf das Alter Schlederers (Jahrgang 1960) an. „Haben Sie vor, die gesamte Periode als Vizebürgermeisterin tätig zu sein? Ich würde gerne jüngere Kandidaten sehen“, so Hachmeister. Schlederer – sie ist Schuldirektorin – meinte, dass sie voll im Berufsleben stehe und vorhabe, die gesamte Periode im Amt zu bleiben.

Anschließend wurde die Anzahl und Art der Ausschüsse festgelegt. Bei der Wahl der Vorsitzenden zu den sieben Ausschüssen (ohne Prüfungsausschuss) kam es zu einem Wortgefecht zwischen VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst und !wir-Stadtrat Peter Lauppert. Letzterer war der Meinung, dass die Vorsitzenden in den Ausschüssen selbst gewählt werden müssen, während sich Quirgst auf einen Leitfaden des Landes NÖ berief, der die Wahl in der konstituierenden Sitzung empfehle.

So kam es dazu, dass !wir-Gemeinderat Gunter Hiermann, der als Vorsitzender des Ausschusses fünf (Gesundheit) und Vorsitzender-Stellvertreter des Ausschusses sieben (Umwelt) vorgesehen war, auf die Frage des Bürgermeisters, ob er die Wahl annehme, antwortete: „Bei einer rechtmäßigen Wahl ... .“ Er wurde von Quirgst unterbrochen: „Ich möchte von ihnen ein ,Ja‘ oder ,Nein‘ hören.“

Dreimaliges Fragen war Quirgst zu viel

Der Stadtchef fragte drei Mal, ohne eine für ihn befriedigende Antwort zu bekommen. Schließlich wertete er Hiermans Aussage als „Nein“. Laut Auskunft von Gerald Grohs (Land NÖ, Abteilung Gemeinden) hat die Wahl der Ausschussvorsitzenden in den Ausschüssen selbst zu erfolgen, wie die NÖN-Recherchen ergaben. Die Ausschüsse müssten vom Bürgermeister einberufen werden, er führe auch den Vorsitz bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden.

Grünen-Gemeinderätin Bettina Bergauer wurde zur Chefin des Prüfungsausschusses – diese Wahl muss allerdings in der konstituierenden Sitzung erfolgen – gewählt, als ihr Stellvertreter wird SP-Gemeinderat Gustav Ewald fungieren. Als Europa-Gemeinderätin wurde Martina Peham (VP), als Sicherheits-Gemeinderat Matthias Hittinger (FP), als Jugend-Gemeinderätin Isabella Gruber (VP) und als Bildungs-Gemeinderätin Miriam Husz (VP) gewählt.