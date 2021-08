Wird das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Nun schloss sich auch die ÖVP der von Gemeinderat Gustav Ewald (SPÖ) organisierten Demonstration für einen raschen Bau der Marchfeldschnellstraße (S8) an.

ÖVP-Bürgermeister Friedrich Quirgst hatte diesbezüglich sogar einen Brief an Grünen-Ministerin Leonore Gewessler (Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie), an ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz und an ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger (Landwirtschaft, Regionen und Tourismus) geschickt.

Er beschreibt darin eine „dramatische Lage“: Rund 35.000 Fahrzeuge würden sich täglich im Stop&Go-Verkehr durch die Straßen bewegen (das Schreiben liegt der NÖN in ungekürzter Form vor). „Dem nicht genug, denn die Kreuzung der B8 mit der L6 befahren täglich über 40.000, an Spitzentagen vermutlich bis zu 45.000 Fahrzeuge. Darunter befinden sich sehr viele Lkw, da insbesondere viele Schottertransporte in diesem Bereich unterwegs sind“, so der Stadtchef.

Weitere Orte sind betroffen

Weiters erwähnt Quirgst, dass Umfahrungen seiner Meinung nach nichts bringen würden. Um die gewünschte Verkehrsberuhigung zu erzielen, müsste man diese nicht nur in Deutsch-Wagram, Strasshof und Gänserndorf bauen, sondern auch in Orten wie Raasdorf, Markgrafneusiedl, Ober- und Untersiebenbrunn, Leopoldsdorf etc.

„Ob das umweltfreundlicher ist, bezweifle ich sehr – abgesehen davon, dass zum Beispiel in Strasshof eine Umfahrung auf eigenem Gemeindegebiet gar nicht möglich ist“, fügt der Bürgermeister hinzu. Er weist auch auf das Umweltbewusstsein der Stadt mit mehreren gemeindeeigenen Passivhaus-Schulen bzw. Kinderbetreuungsstätten und mit „Klima-aktiv-Gold“ für einen neuen Kindergarten hin. Gewessler soll bereits dreimal auf eine Einladung, nach Deutsch-Wagram zu kommen, nicht reagiert haben.

Wie die NÖN berichtete, hatte SPÖ-Gemeinderat Gustav Ewald die Demonstration als Privatperson organisiert, weil „eine Partei keine juristische Person ist“.

Der Demo-Zug soll am Samstag, 21. August, um 10 Uhr bei der Kreuzung B8/Bockfließer Straße starten und weiter über die B8 zur Erzherzog-Carl-Straße führen, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird.