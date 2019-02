Im Kiffen sah ein heute 33-jähriger Marchfelder die Lösung für sein aufbrausendes Naturell. Wutausbrüche mit fliegenden Fäusten brachten ihm Vorstrafen wegen Körperletzungen ein.

Die selbstverordnete Beruhigungstherapie ging aber ins Geld und der Weinviertler versuchte, mit einer Indoor-Plantage in seiner Wohnstätte in Deutsch-Wagram Cannabiskraut selbst zu produzieren: „Ich habe aber leider keinen grünen Daumen. Die Ernte betrug nur an die drei Kilo und das Cannabiskraut war von keiner sehr guten Qualität“, gab der Mann vor Gericht zu.

Letztlich habe er sich den Eigenbedarf an Drogen nicht mehr leisten können, deshalb sei er zum Dealer geworden, gestand er ein. Am 26. November vergangenen Jahres wurde der Weinviertler dann bei einem Drogengeschäft festgenommen.

Der mehrfach Vorbestrafte wurde wegen Drogenhandels von zumindest 35 Kilogramm Cannabiskraut zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.